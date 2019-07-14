Сотрудники полиции задержали Илью Яшина около здания Мосгоризбиркома, где проходит акция за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Об этом сообщает корреспондент «Дождя». Также задержаны Любовь Соболь и журналист «Дождя».

Полиция пытается жестко вытеснить протестующих с территории у здания избиркома. По словам корреспондента «Дождя», с ним в автозаке еще 22 человека.

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Задержания начались после 20:00 (21.00 — бак.вр.). Полиция начала объявлять, что акция не согласована, и попросила разойтись.

Задержанные сообщают о травмах, пишет «ОВД-Инфо». По словам протестующих, их били по голове и животу, тянули за волосы, некоторые говорят о подозрении на сотрясение мозга и перелом носа.

Также сообщается о задержании 38 человек.

Среди задержанных — корреспондент «Дождя» Алексей Коростелев, кандидаты в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь, Илья Яшин, Иван Жданова, Юлия Галямина.

По словам корреспондента «Дождя», который находится в автозаке, задержанных везут в ОВД «Хамовники».

В пресс-службе московской полиции сказали «Интерфаксу», что на несогласованной акции задержаны более 25 человек из-за нарушения установленного порядка организации либо проведения акции (20.2 КоАП). В МВД заявили, что участники акции попытались разбить палаточный лагерь у Мосгоризбиркома и «на законные требования сотрудников полиции о прекращении противоправных действий не реагировали».

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