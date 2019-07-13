Российские системы ПВО обнаружили и уничтожили три беспилотника, с помощью которых боевики пытались атаковать авиабазу Хмеймим в Сирии. Об этом заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

Отмечается, что инцидент произошёл в ночь на 12 июля.

«С территории Идлибской зоны деэскалации боевики незаконных вооружённых формирований предприняли попытку атаковать российскую авиабазу Хмеймим с помощью беспилотных летательных аппаратов», — сказал он (цитата по RT).

Бакин отметил, что в результате атаки пострадавших или материального ущерба нет. Российская авиабаза функционирует в плановом режиме.

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