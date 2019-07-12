Заявление Путина должно стать вызовом для грузинского государства, грузинской науки и каждого из нас, необходимо быстро реагировать, — говорится в заявлении Патриархии Грузии, которое приводит «Грузия Online».

«9 июля сего года президент России Владимир Путин выступил с заявлением об Абхазии и т.н. Южной Осетии, и неправильная интерпретация не столь далекого прошлого вызвала резко негативную реакцию нашего народа.

Такое искажение исторических фактов способствует углублению существующих конфликтов.

Считаем, что означенное заявление должно стать своеобразным вызовом для грузинского государства, грузинской науки и каждого из нас, и необходимо быстро отреагировать. Своевременно провести квалифицированный отбор существующих научных исследований и материалов на популярном языке, касающихся как в целом истории страны, так и её отдельных этапов, и осуществить их перевод на английский, русский и другие иностранные языки. Каждый может принять участие в этом процессе. Также необходимы дискуссии с заинтересованными сторонами по проблемным вопросам.

Патриархия Грузии готова поддержать все стороны в организации конференций и встреч для обсуждения исторических реалий», — говорится в заявлении Патриархии Грузии.

Minval.az