Премьер-министр Молдавии Майя Санду хочет привлечь бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили к проведению реформ в стране. Об этом она сообщила в интервью порталу Сotidianul.

По словам политика, она уже ведет переговоры с советниками Саакашвили. Она считает, что его команда даст «квалифицированные советы, как реформировать молдавскую систему юстиции и прокуратуры».

Грузинский политик может прибыть в Молдавию после окончания выборов в Верховную Раду Украины, в которых участвует его партия «Рух новых сил».

Однако Санду подчеркнула, что сейчас в бюджете республики недостаточно средств на оплату услуг команды Саакашвили. План с его привлечением в качестве консультанта можно будет осуществить лишь в случае поступления финпомощи из-за рубежа.

Minval.az