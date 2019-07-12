Журналистка грузинского телеканала «Рустави 2» вступила в спор с главой российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петром Толстым.

Предметом спора стала тема признания Россией «независимости» самопровозглашённых Абхазии и Южной Осетии. «Никогда Абхазия и Южная Осетия не вернутся в Грузию! Запомните это, передайте всем!» — заявил корреспондентке российский депутат.

На вопрос журналистки, откуда он это знает и почему так в этом уверен, Толстой объяснил, что был в обеих «республиках» и говорил с местными жителями.

«Народы этих стран не собираются больше жить в Грузии. И Россия будет поддерживать их независимость… Никогда это больше не будет вашей территорией», — важно заявил Толстой.

«Не то, что будет, — это наша территория!» — заявила в ответжурналистка.

Толстой еще раз повторил, что самопровозглашённые Абхазия и Южная Осетия никогда не вернутся в состав Грузии, попросил передать это грузинскому президенту Саломе Зурабишвили и «всей гопоте, которая бегает сейчас по улицам Тбилиси с антироссийскими лозунгами».

Minval.az