Евросоюз предоставит правительству Грузии финансовые ресурсы в размере 46 млн евро для поддержки сектора безопасности и управления публичными финансами.

Соответствующие соглашения были подписаны в четверг в рамках проходящей в Батуми международной конференции, посвященной 10-летию проекта Евросоюза «Восточное партнерство», сообщает грузинский офис представительства ЕС.

Из выделяемых средств 28 млн евро предназначены на осуществление 5-летней программы (SAFE) в сфере безопасности и борьбы с преступностью, а также против кибер- и гибридных угроз, на совершенствование управления границами и гражданской защиты, которая будет запущена уже в 2019 году.

Еще 18 млн евро будут направлены на финансирование новой программы ЕС по экономическому управлению и фискальной ответственности, предусматривающей дальнейшее укрепление налогово-бюджетного управления в Грузии, усиление внешнего аудита и мониторинга, а также поощрение гражданского участия в надзоре за государственными финансами, отмечает «Интерфакс».

В сообщении отмечается, что обе эти программы, а также проекты технической помощи для их реализации будут профинансированы государствами-членами ЕС и Всемирным банком.

Minval.az