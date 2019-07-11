Украинского путешественника Артема Сурина отпустили из иранской тюрьмы, куда он попал накануне по подозрению в шпионаже. Об этом он написал на своей странице в Facebook, выехав за пределы страны.

Сурин сообщил, что ему помогли украинские дипломаты в Иране. Ему удалось доказать, что он не нарушил закон.

После освобождения украинские дипломаты в Иране вывезли его в Азербайджан. Оттуда он едет домой.

Департамент консульской службы украинского МИД подтвердил слова Сурина и поблагодарил иранскую сторону за сотрудничество.

Ранее в городе Ардакан (Иран) арестовали украинского путешественника Артема Сурина, который совершал кругосветное путешествие и вменили ему подозрение в шпионаже. Поводом для задержания Сурина стало наличие дрона.

Minval.az