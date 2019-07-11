В Минске Заводской районный суд вынес решение по уголовному делу иностранного студента Рустама Ибрагимова, которого обвиняли в убийстве белорусского парня. Как сообщает TUT.by, Ибрагимова признали виновным и приговорили его к 11 годам колонии усиленного режима.

В ноябре прошлого года между 18-летним Ибрагимовым, гражданином Азербайджана, который учился в Минске в авиационной академии, и 21-летним минчанином Алексеем Кривошеем случился конфликт из-за девушки. Она встречалась с Алексеем, но Рустам, её бывший парень, не хотел её отпускать.

Ребята решили встретиться возле авиационной академии, чтобы выяснить отношения. Началась драка, в результате нетрезвый Ибрагимов схватил нож и ударил Кривошея. Тот скончался в реанимации.

Сначала азербайджанскому студенту грозило до 15 лет тюрьмы. Свою вину он отрицал и утверждал, что только защищался от нападения.

Родственники убитого говорят, что после драки должны были судить также других участников инцидента, потому что там были и друзья Рустама. Они, кстати, не отрицали, что тоже били Алексея, но смерть наступила от ножевого ранения и острой потери крови.

Убийство признали умышленным: Алексей получал угрозы от Рустама ещё до самого инцидента.

Minval.az