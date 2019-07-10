Новый посол Израиля в Армении Эли Белоцерковский не использовала слово «геноцид», отвечая в ходе приема в Ереване в честь 71-й годовщины независимости Израиля на вопрос о признании так называемого «геноцида армян» со стороны официального Тель-Авива.

«Это была страшная трагедия, действительно — один из самых больших актов намеренного убийства в истории XX века и истории человечества. Конечно же, еврейский народ и Израиль активно выступают против этого», — цитируют Белоцерковского ереванские СМИ.

По его словам, данный вопрос уже обсуждался и в Кнессете Израиля. Комментируя вероятность использования слова «геноцид» в ближайшее время, Белоцерковский отметил, что главный вопрос не «в поиске того или иного слова».

По словам Белоцерковского, важно изучать историю, обсуждать эти события, чтобы подобные трагедии не происходили снова.

Minval.az