Национальный банк Беларуси (НББ) подтверждает свою позицию относительно возможности создания единой валюты Беларуси и России как финального этапа интеграции, заявил в среду в Минске заместитель председателя правления НББ Сергей Калечиц, сообщает «Интерфакс».

«Мы считаем, и об этом свидетельствует опыт ЕС, что введение единой валюты может быть только логическим, завершающим этапом любой интеграции, когда созданы все необходимые экономические условия, равные возможности для субъектов хозяйствования», — сказал Калечиц, комментируя дискуссию по поводу создания единой валюты в «cоюзном государстве» Беларуси и России.

Он также подчеркнул, что позиция белорусской стороны остается неизменной. «По этому вопросумы свою позицию высказывали неоднократно, и не просто в рамках работы какой-то группы (рабочей по углублению интеграции — прим.), а в целом», — отметил Калечиц.

Зампред НББ также считает, что в основе создания единой валюты должны лежать равные права центробанков в сфере денежно-кредитной политики. «Любая единая валюта должна отвечать интересам всех сторон, для которых она будет действовать и должна основываться на равных правах, возможностях банков в отношении денежно-кредитной политики и самой этой валюты», — сказал Калечиц.

При этом он подтвердил обсуждение вопросов по единой валюте на уровне центробанков двух стран. «Вопросы могут обсуждаться любые, но это не значит, что кто-то завтра введет какую-то единую валюту», — добавил замглавы НББ.

Minval.az