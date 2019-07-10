В Японии на аукционе в городе Канадзаве была продана гроздь винограда редкого сорта за 11 тысяч долларов, пишет «Вокруг света».

Виноград сорта «Римский рубин» был куплен управляющим сетью отелей с горячими источниками Такаси Хосокава, располагающимися в префектура Исикава. Новый владелец таким образом решил отпраздновать с клиентами первый аукцион новой эры, которая началась в мае 2019 года со дня коронации императора Нарухито.

По словам аукционистов, это была самая дорогая гроздь винограда с 24 ягодами с момента появления сорта.

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