Это произведение современного юмора активно «постят» и «репостят» в социальных сетях: ««Я знаю все!» — сказала Википедия. «Я все найду» — заявил Google. «Я самый главный!» — напомнил Интернет. «Ну-ну» — тихо заметило электричество». Перевели ли этот текст на армянский язык, судить не беремся, но на фоне нынешнего ереванского «блэкаута» все это звучало бы весьма актуально. Тигран Авинян, вице-премьер Армении, уныло констатирует: «На данный момент у нас авария в энергетической системе. Ереванская ТЭЦ и 5-й блок Разданской ТЭС отключены. По всей республике возможны отключения». Обесточен центр Еревана, остановилось метро, откуда выводят пассажиров, с перебоями работают телефонная связь и Интернет. Эксперты с понятной тревогой отмечают: резко возросла нагрузка на Мецаморскую АЭС, и если там решат чуть-чуть «подвинуть» стандарты безопасности…А пока министр здравоохранения Армении Арсен Торосян и министр образования, науки, культуры и спорта Араик Арутюнян призывают экономить электроэнергию, выключить кондиционеры и лишние лампочки.

На первый взгляд, о том, что электрохозяйство Армении находится в ужасающем состоянии, эксперты предупреждали уже давно. В апреле 2015 года эксперты Всемирного банка озвучили прогноз: если не будут созданы дополнительные генерирующие мощности, с 2020 года Армения может ощутить существенный дефицит электроэнергии. То есть придется возвращаться к «веерным отключениям». Затем свое предупреждение озвучил Бибин, тогдашний глава «Электросетей Армении» (ЭСА), принадлежавших российской РАО «ЕЭС России»: если тарифы на электроэнергию не будут повышены, о бесперебойном снабжении ею армянским гражданам придется забыть. В регионах Армении в это время платили за электричество куриными яйцами и прочей «натурой». Тарифы повысили, в ответ в Ереване собрался «электромайдан», решение пришлось отменять, сами «Электросети» передали российскому предпринимателю армянского происхождения Самвелу Карапетяну, но вот нашлись ли у него деньги на их модернизацию и реабилитацию — вопрос открытый.

Только вот нынешний «блэкаут с армянской спецификой» куда больше похож на политическое предупреждение, чем на банальный технический сбой. Прежде всего, напомним: Армения собственных электросетей не контролирует. И вне зависимости от национальности их сегодняшнего «коммерческого» владельца, «рубильник» находится под контролем и в распоряжении Москвы.

А случился ереванский «блэкаут» на весьма показательном фоне. Прежде всего, Армении никак не удается договориться с Россией о цене на газ. Согласно утечкам, Москва намерена повысить цену до 200 USD за тысячу кубов. Вроде бы звучат объяснения, что за счет «внутренней оптимизации» тарифы для потребителей повышены не будут, но надежд, что эта «оптмизация» сработает, мало. К тому же речь не только о бытовом газе: под дешевое российское «голубое топливо» в Армении «заточен» солидный сектор экономики, которому придется несладко. На таком фоне Пашинян попытался «надавить» на своих визави (позабыв на минуточку о соотношении сил). Сначала в Ереване начали штрафовать местную «дочку» российского «Газпрома» — компанию «Газпром-Армения», что уже не понравилось Москве. Более того, вице-премьер Армении Мгер Григорян заявил, что его страна ведет переговоры о закупках газа с Ираном. Это, конечно, хороший повод спросить: а смысл? Газовые сети в Армении на 100% принадлежат «Газпрому», так что у кого и за сколько покупать газ, решают не в Ереване. Как надо было постараться, чтобы загнать страну в столь жесткий энергетический кризис, находясь рядом с «нефтяным» Азербайджаном и контролируя самый удобный путь из Прикаспия к Средиземному морю, намеренно вынесем за скобки. В нынешнем контексте важно другое: из такой вот «демонстрации газового самоуправства» выводы в Кремле сделали . Более того, здесь, без сомнения, «взяли на карандаш» и голосование армянской делегации в ПАСЕ: ее руководитель, напомним, вначале проголосовал против РФ, потом постарался свое голосование «переиграть», но в Кремле это тоже не понравилось.

Пашинян, правда, во время своего «азиатского» турне с посещением Вьетнама и Сингапура звонил президенту РФ Владимиру Путину, но вот мог ли он, со своими весьма скромными дипломатическими талантами, полностью «затереть» все вышеперечисленные «ляпсусы» — вопрос риторический. И уж точно не выглядит случайным, что «блэкаут» случился в Ереване как раз в день визита в Армению председателя Европейского совета Дональда Туска. Словом, нынешний «блэкаут» более всего напоминает этакое предупреждение, направленное Москвой Еревану: армянский «рубильник» и в прямом, и в переносном смысле находится в руках у Москвы. А стране, которой можно снаружи выключить свет и в прямом, и в переносном смысле, лучше даже не пытаться играть в самостоятельность во внешней политике. Такие вот «национальные особенности блэкаута». Где «голосом электричества» Армении сказали «ну-ну».

Нурани, политический обозреватель

Minval.az