Генеральный директор телеканала «Рустави-2» Николоз Гварамия в прямом эфире заявил о том, что готов мочиться в вино и боржоми в качестве мести производителям, вывозящим продукцию в Россию, передает газета «Взгляд».

«Да и черт с этими боржоми и с вино! Теперь мы должны сказать, что (президент России Владимир) Путин хороший, чтобы кто-то боржоми, вино и набеглави ввозил в Россию? Да я мочился во все это! Мне все равно! Мы страна или торговый объект?», – сказал он.

Гварамия обратился к производителям с призывом «продавать в Украине».

«Что вы насилуете наш народ? Нам (имеется в виду телеканал) запретили свободно выражать мысли, чтобы ваш боржом только свободно продавался в России», – добавил он.

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