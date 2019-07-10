Телеведущий Владимир Познер осудил слова грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента России Владимира Путина.

По его мнению, такое поведение нарушает принципы журналистики. Познер подчеркнул, что в любой стране за поступок, который сделал Габуния, журналист был бы уволен и вряд ли смог найти новую работу.

«У каждого человека есть мнение, каждый человек имеет на него право, каждый человек имеет право высказать это мнение, но использовать нецензурную лексику, оскорблять другого или других не имеет право никто – особенно журналист», — написал Познер в своем блоге.

При этом Познер связал произошедшее с тем, что в Грузии идет предвыборная борьба, пишет «Газета.ру».

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