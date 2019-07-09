В Раду имеют шансы попасть партии: «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Батькивщина», «Европейская солидарность», «Голос» и «Сила и честь», -свидетельствуют результаты опроса Украинского института изучения общественного мнения.

Пропрезидентскую партию «Слуга народа» готовы поддержать 37,8% респондентов среди тех, кто определился и будет голосовать; «Оппозиционную платформу — За жизнь» — 13,1%, «Батькивщину» Юлии Тимошенко — 8,4%, «Европейскую солидарность» Петра Порошенко — 6,8%, «Голос» Святослава Вакарчука — 6%, партию «Сила и честь» Игоря Смешко — 5,6%, — таковы итоги опроса, обнародованные на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Украина» во вторник.

С учетом погрешности выборки также имеют шансы преодолеть проходной барьер в 5% «Радикальная партия Олега Ляшко» — 3,7%, «Украинская стратегия Гройсмана» — 3,5%, «Гражданская позиция» с поддержкой 3,4% голосов и «Оппозиционный блок — партия мира и развития» с поддержкой 3,3% респондентов.

Кроме того, украинцы готовы поддержать ВО «Свобода» — 3,2%, «Аграрную партию» — 3,1% и «Объединение «Самопомощь» — 2,1%.

Опрос был проведен Украинским институтом изучения общественного мнения с 1 по 7 июля. Всего опрошено 2012 респондентов методом face to face. Статистическая погрешность составляет 2,2%.

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