Войну на Донбассе возможно прекратить только путем дипломатических переговоров.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита Украина-ЕС в Киеве.

«Эту войну мы хотим остановить. И хотим вернуть мир в Украине. Но это возможно сделать единственным «оружием» — это дипломатия», — сказал он.

Президент также выразил сожаление, что делегации некоторых стран из Парламентской ассамблеи Совета Европы не побывали на Донбассе. «Я уверен — это было бы им очень полезно», — добавил он.

«Понимаю — не так быстро, как хотелось бы. Потому что, фактически, мы двигаемся по минному полю, во всех смыслах этого слова. И впереди — много работы по восстановлению Донбасса», — сказал он.

Президент Украины также выразил надежду, что уже через год война закончится. Он также предложил новые условия для получения переселенцами пенсий и соцвыплат в Украине.

Minval.az