Российские археологи обнаружили человеческие останки, которые, вероятно, принадлежат генералу Гюдену, одному из соратников Наполеона Бонапарта. Гюден умер в Смоленске, получив серьезное ранение во время боя у Валутиной горы 19 августа 1812 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Останки были найдены в ходе раскопок на Королевском бастионе в Смоленске. У скелета отсутствует левая нога, а вторая — сильно повреждена. Согласно историческим источникам, генерал получил серьезную травму обеих ног, что позволило ученым с определенной долей уверенности утверждать, что кости принадлежат Гюдену. Однако подтвердить эту версию поможет лишь ДНК-экспертиза. Прямой потомок генерала согласился приехать в Москву, чтобы у него взяли генетические образцы.

Тело изначально находилось в деревянном гробу, от которого остались плохо сохранившиеся стенки. Кроме того, археологи нашли гвозди.

После проведения ДНК-экспертизы и подтверждения, что останки принадлежат генералу, состоится перезахоронение костей во Франции. По словам специалистов, это первый найденный наполеоновский генерал.

Шарль Этьен Гюден де ла Саблонньер (1768-1812) учился в Бриеннской военной школе вместе с Наполеоном Бонапартом, был близким другом и соратником французского императора. В 1800 году стал дивизионным генералом. С 1812-го командовал 3-й дивизией 1-го корпуса Великой Армии. Погиб во время русской кампании в 1812 году.

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