Лидер оппозиционной партии «Единая Грузия — демократическое движение» Нино Бурджанадзе заявила, что нецензурные высказывания телеведущего грузинского оппозиционного телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии в адрес руководства России являются провокацией, спланированной экс-президентом Михаилом Саакашвили против Грузии.

«То, что вчера Габуния сделал в эфире «Рустави 2», не было ни эмоцией и ни обыкновенной невоспитанностью. Это была специально запланированная тяжелейшая провокация против Грузии и грузинского народа. Я уверена, что за этой провокацией стоит Саакашвили, по всей вероятности текст написан им. Вчерашнее заявление не вмещается ни в политические, ни в журналистские, ни в человеческие и ни в этические рамки», – передает ТАСС слова Бурджанадзе на брифинге в понедельник.

По ее словам, Саакашвили понимает, что не сможет взять власть в Грузии, и подобным способом устраивает провокации.

«Вчера прекрасно было видно, что Саакашвили, который очень хорошо знает, что к власти не сможет вернуться без провокаций, и те люди, которые поддерживают его, пойдут на все, чтобы это сделать», – отметила экс-спикер грузинского парламента.

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