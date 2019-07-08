Президент Беларуси Александр Лукашенко «абсолютно поддерживает» предложения Зеленского о проведении в Минске международной встречи с Путиным и лидерами еще 4 стран, об этом сообщает пресс-служба белорусского президента.
Президент Беларуси Александр Лукашенко «абсолютно поддерживает» предложения Зеленского о проведении в Минске международной встречи с Путиным и лидерами еще 4 стран, об этом сообщает пресс-служба белорусского президента.
Дата: 2019/07/08 17:02
Раздел: Бывший СССР
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