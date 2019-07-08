Президент Украины Владимир Зеленский предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину встретиться в Минске. Об этом в понедельник, 8 июля, он заявил в ходе видеообращения, опубликованного на Facebook.

«Хочу обратиться к президенту России Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо, давайте. Обсудим, чей Крым и кого там нет на Донбассе», — заявил он.

Он отметил, что саммит может состояться при посредничестве президента США Дональда Трампа, канцлера Германии Ангелы Меркель, премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и французского лидера Эммануэля Макрона.

Minval.az