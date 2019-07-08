Телеканалы «Россия 1» и украинский NewsOne проведут двухчасовой телемост между гражданами стран. Об этом в эфире программы «Вести недели» сообщил ведущий Дмитрий Киселев.

Двухчасовой телемост под названием «Надо поговорить» состоится 12 июля в 19:00 по Баку. В описании отмечается, что «откровенный разговор между простыми людьми давно назрел».

Ведущими станут Мария Ситтель и Андрей Малахов от «России 1», Елена Кирик и Василий Голованов — от NewsOne.

Редакция NewsOne заявила, что телемост нужен «ради мира». В заявлении утверждается, что многие звонят и поддерживают идею.

Данная инициатива вызвала скандал в Украине: глава комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко раскритиковала планы телеканалов. Она назвала это капитуляцией перед вражеской пропагандой и заявила, что президент России Владимир Путин оккупирует медиапространство Украины через своего кума Виктора Медведчука, которому фактически принадлежит NewsOne. Гопко также предложила вынести этот вопрос на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Телеканал NewsOne в июне 2019 года стал частью медиахолдинга «Новости» соратника Виктора Медведчука Тараса Козака. В холдинг также входят телеканалы «ZIK» и «112 Украина».

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