В США, на юге Калифорнии, во время эфира новостей телеканала KCAL9 началось землетрясение.
Об этом сообщает телеканал «Дождь».
После того, как телеведущие ощутили сильные толчки, они попрощались со зрителями и залезли под стол.
В США, на юге Калифорнии, во время эфира новостей телеканала KCAL9 началось землетрясение.
Об этом сообщает телеканал «Дождь».
После того, как телеведущие ощутили сильные толчки, они попрощались со зрителями и залезли под стол.
Дата: 2019/07/06 19:20
Раздел: Это Интересно
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