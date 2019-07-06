Правоохранители в субботу начали задерживать участников несанкционированных митингов в Нур-Султане и Алма-Ате.

С призывом выйти на акции протеста против властей республики к своим сторонникам в социальных сетях обращался лидер признанного в Казахстане экстремистским движения «Демократический выбор Казахстана» (ДВК) Мухтар Аблязов, проживающий во Франции, передает РИА Новости.

В Нур-Султане задержания проходят около торгового дома «Есиль», в Алма-Ате – около центрального стадиона. Задержанных отводят в автобусы, чтобы доставить затем в отделения полиции.

Ранее заместитель генерального прокурора Казахстана Булат Дембаев обратился к казахстанцам с призывом «не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в незаконных акциях». Прокурор подчеркнул, что призывы к организации и участию 6 июля 2019 года в несанкционированных митингах являются «очередной попыткой отдельных лиц организовать массовые беспорядки и дестабилизировать ситуацию в стране».

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