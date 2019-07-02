Чтобы пребывание здесь было продуктивным, со следующей недели мы переходим на формат, будем собираться, разговаривать, у нас будут салонные разговоры, — об этом заявил один из организаторов акции на проспекте Руставели Шота Дигмелашвили.

По его словам, они будут собираться у здания парламента, читать стихи, обсуждать, показывать кино, говорить о кино.

«Это место мы превратим в постоянное рабочее пространство. Различные мелкие компании перенесут сюда какую-то часть своего департамента, мы сделаем большой стенд, т.н. сорабочее пространство и будем делать то, что знаем лучше всего, проджект-менеджмент. Из всего этого мы создадим один большой автономный проект, здесь будет сидеть много народа и работать над тем, чего мы все хотим, если хотят, пусть параллельно делают другие дела. Будет еженедельная дата, когда мы пройдем очень большим маршем и правительство услышало нас голос», — заявил Шота Дигмелашвили, слова которого приводит Первый канал Грузии.

По его словам, в четверг перед парламентом состоится грандиозный концерт, а 6 июля планируется широкомасштабное шествие.

Minval.az