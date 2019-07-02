Президент Украины Владимир Зеленский второй раз обратился к парламенту с просьбой об отставке министра иностранных дел Павла Климкина и назначении на этот пост Вадима Пристайко. Также президент вновь просит Верховную Раду отправить в отставку генерального прокурора Юрия Луценко.

Зеленский, сообщила пресс-служба президента Украины, рассчитывает, что Верховная Рада рассмотрит его прошение на заседании 11 июля.

Ранее Зеленский, занявший пост президента 20 мая, уже просил Верховную Раду уволить главу МИДа, генпрокурора, премьер-министра, а также руководителей силовых ведомств, но парламент прошения отклонил.

Minval.az