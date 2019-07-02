Воздушный транспорт прочно вошел в нашу повседневную жизнь. «Интересная планета» приводит занимательные факты об авиаперелетах.

1. Воздушный транспорт – самый безопасный вид транспорта.

2. Каждые 3 секунды в мире приземляется очередной самолет.

3. Если бы шанс ежедневной катастрофы был всего 0,01%, это означало бы, что в день должно разбиваться минимум 13 самолетов.

4. Ослы ежегодно убивают больше людей, чем авиакатастрофы.

5. Погибнуть под колесами автомобиля, стоя на пешеходном переходе в ожидании зеленого света светофора шансов в десятки раз больше, чем в авиакатастрофе.

6. Перед каждым вылетом самолет проходит сложную техническую проверку.

7. Авиакатастрофа – это никогда не случайность, а всегда совокупность ряда факторов.

8. Более 80% населения Земли боится летать. 5% полностью отказывается от перелетов, предпочитая воздушному транспорту наземный и водный.

9. Научное название страха перелетов и высоты – аэрофобия.

10. В стюардесс влюбляются чаще, чем в представительниц других профессий.

11. Многие боятся упасть вниз с высоты 10 км. Это невозможно из-за сильного давления под крыльями самолета. Он держится на воздухе не хуже, чем машина на шоссе. Его можно поставить на хвост, повернуть вокруг своей оси на 100 градусов, направить вниз — и если отпустить штурвал, то самолет просто будет покачиваться в воздухе, как лодка на волнах.

12. Пилоты и стюардессы не получают денежных надбавок «за риск». Потому что самолет летает не вопреки здравому смыслу и законам природы, а благодаря им.

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