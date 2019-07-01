Активисты Национальных дружин устроили акцию-перформанс в центре Харькова. На площади Конституции установили виселицы и повесили на них чучела с фотографиями депутатов, сообщает издание Vgorode в понедельник, 1 июля.

«В соцсетях пишут, что под «народную люстрацию» попали депутаты, голосовавшие за переименование проспекта Петра Григоренко обратно в маршала Жукова. Другая версия гласит, что «вешали» «коррупционеров, которые хотели создания «ХНР», – говорится в сообщении.

Действо происходило под музыку из фильма «Мастер и Маргарита».

«Заявлений на проведение акции не было. Участие в ней приняли до 30 человек. Информация о происшествии зарегистрирована в журнале учета заявлений и сообщений граждан Шевченковского ОП», – рассказали в полиции.

Minval.az