Президент Украины Владимир Зеленский просит премьера Владимира Гройсмана привлечь министра иностранных дел Павла Климкина к дисциплинарной ответственности, поскольку тот не согласовал с ним ответ на ноту МИД РФ, сообщила в понедельник пресс-служба офиса главы государства.

Ранее Зеленский заявил, что узнает о действиях МИД на международной арене из интернета. Он добавил, что Климкин не согласовывал с ним ответ на ноту РФ по украинским морякам. Премьер предложил Зеленскому отправить Климкина в отпуск.

«Учитывая, что министр иностранных дел Украины лично несет ответственность за состояние дел в порученной ему сфере, считаю необходимым поставить вопрос о проведении дисциплинарного производства в отношении министра иностранных дел Украины Павла Климкина, о результатах которого проинформировать», — цитирует пресс-служба письмо Зеленского к премьеру.

После победы Зеленского на президентских выборах Климкин сам подал заявление об отставке с должности министра иностранных дел. Позже Зеленский внес представление в Раду об увольнении главы МИД. Комитет Рады поддержал увольнение Климкина, однако Рада не проголосовала за отставку.

Minval.az