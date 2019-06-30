Instagram-аккаунт za_kadyrova_95eng недоступен. Причины блокировки не уточняются. На принадлежность аккаунта главе ЧР Рамзану Кадырову указывают многочисленные перепосты его публикаций на страницах чеченских чиновников.

Это не первый случай блокировки аккаунтов Кадырова в Instagram.В ноябре 2018 года социальная сеть заблокировала страницу za_kadyrov_95. Старые страницы Кадырова в Instagram и Facebook были заблокированы 23 декабря 2017 года. Как писал Кавказ.Реалии, это произошло из-за того, что Кадыров попал под санкции США в рамках «списка Магнитского».

Напомним, после удаления страниц Кадыров объявил, что в Чечне создано собственное приложение под названием Mylistory. Тогда региональный руководитель пообещал, что американскими социальными сетями больше пользоваться не будет, сообщает портал «Кавказ.Реалии».

Компания Facebook, которой принадлежит Instagram, блокировку страницы чеченского политика не комментировала.

Minval.az