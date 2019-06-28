«Ответственность, и уход вообще не является проблемой, подать в отставку- проще всего» — заявил министр внутренних дел Георгий Гахария на пресс-конференции после заседания правительства.

Он отметил, что 20 июня мирная акция шла только лишь до 10:00 часов вечера, а потом процесс принял насильственный характер.

«Что касается меня, ответственность, и уход вообще не проблема. Уйти в отставку проще всего. Нам следует учитывать то, что не следует подгонять стандарт мирной акции к тому, что, к сожалению, произошло в Тбилиси 20 июня. Эта акция была мирной точно до 10:00 часов. Грузинская полиция в разное время не раз заботилась о протестантах на улицах Тбилиси. Но после 10:00 часов эта акция приняла абсолютно насильственный характер, и были осуществлены организованными группами конкретные штурмы на полицию и государственные институты, конкретно на парламент. Разумеется, полиция была обязана действовать, здесь нельзя обвинять ведомство, министерство, полицию, как институт. Они не нарушали закон, все действия, какие были организованно осуществлены полицией, подчинялись закону. Соответственно всем следует хорошо понимать, что кроме отдельных случаев полиция выполнила свою основную функцию. Полиция защитила государственный институт, парламент, защитила гражданский порядок и конституцию, и не допустила в стране насильственное вторжение в государственный институт, за которым затем, разумеется, последовали бы конкретные политические результаты»- заявил глава МВД, слова которого приводит «Грузия Online».

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