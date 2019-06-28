Правительство Грузии должно вести разумную политику в отношении России, чтобы предотвратить экономический ущерб, заявили в Ассоциации вина Грузии.

Соответствующее заявление было сделано на фоне усиления Роспотребнадзором контроля за поступающей в Россию алкогольной продукцией из Грузии.

В Ассоциации подчеркнули, что санкции России в отношении Грузии могут привести к серьезным экономическим потерям. Грузинские виноделы подчеркнули, что экономика страны не должна становиться жертвой политической борьбы. «Важно, чтобы государство проводило разумную политику, чтобы предотвратить экономические санкции со стороны России, что также предотвратит экономический ущерб страны», — приводит РИА Новости сообщение Ассоциации вина Грузии.

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