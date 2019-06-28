Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев пообещал обороняться при попытке его арестовать.

«У меня есть наградное оружие, и я буду отстреливаться, если меня приедут задерживать. Я это говорю для тех ребят, которые приедут за мной. Они будут выполнять незаконный приказ», — заявилАтамбаев журналистам, отвечая на вопрос о том, что он будет делать, если его захотят задержать.

По его словам, он имеет информацию о готовящемся аресте. «Госохрану по закону имеют право снять только после вступления в силу судебного решения. То есть, по идее, меня должны охранять, а не готовиться к захвату. Мы знаем, что к этому готовность ведется. У меня тоже сторонников много среди силовиков. Я знаю, как плачут нормальные офицеры и в ГКНБ, и в МВД, потому что приходят безграмотные люди, которые дают безграмотные приказы. Я ко всему готов», —цитирует бывшего президента 24.kg.

Атамбаев отметил, что его семья рядом с ним в их доме в селе Кой-Таш, кроме дочери, которая с двумя детьми осталась в Бишкеке. «Если начнутся светошумовые гранаты, дети перепугаются. Поэтому я ей сказал быть в городе», — пояснил он.

Minval.az