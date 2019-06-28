Участники проходящей в Тбилиси восьмой день подряд акции протеста у здания парламента направились в четверг вечером к бизнес-центру лидера правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили, чтобы донести до него требование об отставке министра внутренних дел Георгия Гахарии.

Колонна демонстрантов, в которой было несколько сот человек, прошла довольно длинный путь на гору Мтацминда, где размещается резиденция олигарха и показали ему «желтые карточки», сообщает «Грузия Online».

Ранее на акции у здания парламента ее участники смотрели в прямом эфире на экране большого телевизора интервью главы МВД. Протестующие надеялись, что Гахария заявит о своей отставке с должности, но, когда этого не произошло, подняли шум и свист.

«Мы не уйдем с площади перед парламентом, пока не уйдет с поста министр Гахария», — сказал журналистам один из организаторов акции Шота Дигмелашвили.

Minval.az