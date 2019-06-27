Группа российских советников и специалистов недавно покинула Венесуэлу, но они могут поехать туда вновь, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мы в Венесуэле ещё при Чавесе продавали оружие, нормально продавали без всяких ограничений и без всяких проблем, делали это абсолютно легально, как положено в мире это делать, как все делают, как те же американцы делают, британцы делают, китайцы делают, Франция делает — и мы так же, мы продавали Венесуэле», — сказал он в интервью изданию Financial Times.

Путин пояснил, что у России с Венесуэлой есть контракты, в которых прописано, что РФ должна обслуживать эту технику, поддерживать ее в рабочем состоянии, обучать специалистов, и Москва выполняет эти обязательства.

«Я уже много раз и нашим американским партнёрам об этом сказал: там нет наших войск. Понимаете?» — цитирует Путина «Интерфакс».

«Специалисты есть, есть инструкторы, да, они работают. Причём совсем недавно, по-моему, неделю назад, группа выехала оттуда наших советников и специалистов, они уехали оттуда. Через какое-то время могут ещё появиться», — добавил президент.

«У нас есть определённые договоренности там, самолёты иногда наши туда летают, в порядке тренировки принимают участие, — всё. Мы что, там руководим действиями повстанцев, как это делают наши некоторые партнёры, или мы руководим действиями президента Мадуро? Он президент, зачем его действиями руководить? Он сам всеми руководит. Хорошо или плохо — это другое дело, мы даже не даём оценок», — также сказал глава российского государства.

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