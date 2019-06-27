Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария не планирует уходить в отставку по требованию протестующих – покинуть должность он готов только в том случае, если его персона будет вредить имиджу правящей команды. Об этом Гахария заявил сегодня в интервью журналистам восьми грузинских СМИ.

«Как только я, как действующий с этой позиции человек, стану вредоносным фактором для команды, мы решим этот вопрос», — сказал Гахария (цитата по «Новости-Грузия»).

Уже почти неделю министр внутренних дел не появлялся на публике и не комментировал требования протестующих. Сегодня он пояснил, что скрывался, «чтобы не вызывать дополнительного раздражения и повышения температуры из-за процессов, происходящих на улице».

Minval.az