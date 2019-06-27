Либералы «просто не могут больше диктовать что-либо подобно тому, как они пытались это делать на протяжении последних десятилетий», заявил президент Владимир Путин в интервью газете Financial Times.

«Есть, вы знаете, современная так называемая либеральная идея. Она, по-моему, просто себя изжила окончательно. Наши западные партнеры признали, что некоторые элементы ее нереалистичны», — сказал он.

В США и европейских странах произошел отрыв руководящих элит от населения, считает Путин. «Что происходит на Западе? В чем причина феномена Трампа в США? Что происходит в Европе? Правящие элиты оторвались от народа», — приводит слова президента РБК.

В качестве примера он привел проблему с мигрантами в США. Сторонники либерализма ничего не делают, говорят, что все хорошо, а население, которое «каждый день сталкивается с проблемой в Техасе или Флориде», не очень счастливо, сказал президент.

«Либеральная идея предполагает, что ничего делать не надо. Мигранты могут безнаказанно убивать, грабить и насиловать, потому что их права как мигрантов должны быть защищены. А что это за права? За каждым преступлением должно следовать наказание», — добавил Путин.

Однако это не означает, что либерализм как идею необходимо уничтожить, она имеет право на существование. «Но не надо думать, что у него есть право быть абсолютно доминирующим фактором», — говорит президент.

Minval.az