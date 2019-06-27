Депутат Иван Сухарев (ЛДПР), первый зампред думского комитета по развитию гражданского общества, в ходе выступления от фракций в Госдуме призвал запретить денежные переводы в Грузию и импорт грузинского вина в РФ.

«Мы должны дать им жесткий ответ, уже был дан ответ, но надо пойти дальше, чтобы они почувствовали, что нам нельзя плевать в лицо: закрыть границу, запретить переводы с территории РФ на территорию Грузии и, конечно, запретить продажу грузинского вина. Может быть, пойти еще дальше, но пока только экономически», — цитирует депутата «Интерфакс».

«Мы считаем, что Грузия должна почувствовать холодный воздух санкций со стороны России», — добавил парламентарий.

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