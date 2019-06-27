Венгерский бюджетный авиаперевозчик Wizz Air объявил о запуске 12 новых маршрутов в город Кутаиси (Грузия).

Как говорится в сообщении авиакомпании в Facebook, новые рейсы в Кутаиси Wizz Air будет выполнять с сентября 2019 года и июля 2020 года из следующих европейских городов: Гамбург (Германия), Карлсруэ/ Баден-Баден (Германия), Нюрнберг (Германия), Франкфурт Хан (Германия), Ираклион (Греция), Венеция (Италия), Неаполь (Италия), Пиза (Италия), Ницца (Франция), Познань (Польша), Стокгольм (Швеция) и Турку (Финляндия).

Также сообщается, что ради этого авиапарк Wizz Air в Кутаиси пополнился сразу двумя воздушными судами.

Minval.az