Жителю Тувы чудом удалось выжить, пробыв месяц в берлоге медведя. Об этом сообщает EADaily.

Житель Тувы по имени Александр стал жертвой нападения медведя. Животное сильно искалечило человека, сломав ему хребет. После этого медведь затащил мужчину в берлогу, «отложив» его как запас еды.

Не известно, как Александру удалось выживать в таких условиях и с многочисленными увечьями. Мужчину случайно обнаружили охотники, в этом их помогли собаки.

Слабонервным не смотреть!

Жителя Тувы доставили в больницу, там у него констатировали перелом позвоночника, множественные травмы и сильнейшее истощение. Несмотря на это мужчина находился в сознании и мог шевелить руками, когда его нашли охотники.

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