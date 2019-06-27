Собираясь в начале и конце полёта заснуть в уютном кресле, вы рискуете здоровьем, так как сон во время взлёта и приземления может серьёзно повредить уши.

Издание Reader’s Digest разъясняет: дело в том, что в это время резко изменяется давление воздуха в салоне. Когда самолёт набирает высоту, возникает разница между давлением в барабанной полости уха и атмосферным. Воздух давит на барабанную перепонку, просвет евстахиевой трубы становится уже. От этого явления у человека закладывает уши.

Тяжёлая заложенность не только вызывает нестерпимую боль, но и может привести к головокружению, носовому кровотечению, ушным инфекциям, повреждению барабанной перепонки и даже потере слуха.

Если вы будете спать, вы не сможете предпринять меры, чтобы уменьшить давление на барабанные перепонки. Вам не удастся активировать мышцы, открывающие евстахиеву трубу и снабжающие среднее ухо воздухом.

Спать во время авиаперелёта, конечно, можно. Только подождите несколько минут от начала полёта и постарайтесь проснуться перед посадкой, уточняет «Лайфхакер».

Minval.az