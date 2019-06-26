Лидер сепаратистов Карабаха Бако Саакян подписал «указ» о назначении Аршавира Гарамяна секретарем так называемого «Совета безопасности». Об этом сообщают ереванские СМИ.

Гарамян освобожден с должности представителя Саакяна по особым поручениям.

Напомним, Гарамян в июне прошлого года был снят с должности «директора Службы национальной безопасности» на фоне акций протеста в оккупированном Ханкенди. Тогда группа сотрудников «СНБ» избила жителей оккупированного региона Азербайджана, после чего начались массовые протесты с требованием отставки Гарамяна. Саакян тогда «выполнил» требования демонстрантов.

Minval.az