Первая партия российских ЗРК С-400 будет поставлена Турции уже в июле этого года. Как передает РИА Новости, об этом сообщил журналистам в среду гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

По его словам, в настоящее время российская сторона дорабатывает логистическую компоненту.

«Соглашение о поставке Турции С-400 будет реализовано в рекордные сроки в плане изготовления комплексов. Мы в июле осуществляем в рамках наших планах первую поставку», — заявил Михеев на форуме «Армия-2019», который проходит в подмосковном парке «Патриот».

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