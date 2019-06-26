Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что необходимо отказаться от наблюдательной миссии Парламентской ассамблеи Совета Европы(ПАСЕ) в случае восстановления полномочий российской делегации. Об этом он написал в Facebook.

«ПАСЕ с российскими депутатами и ПАСЕ без них — это, как говорят в Одессе, две большие разницы», — заявил министр. Он порекомендовал Верховной Радеотозвать приглашение миссии ПАСЕ для наблюдения за парламентскими выборами.

По его словам, желающие могут участвовать в составе двусторонних миссий наблюдения, но «доверия к этой ассамблее у нас больше нет».

Также Климкин посетовал на то, что миссия ОБСЕ «с пониманием» отнеслась к нежеланию Украины допустить до президентских выборов наблюдателей из России, тогда как в ПАСЕ подобная позиция пока что поддержки не находит.

Minval.az