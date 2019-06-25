Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере в честь 78-й годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что нацистов победили крещёные люди. Видео обращения священнослужителя опубликовано на официальном канале епархии в YouTube.

На кадрах белгородский митрополит говорит, что в первые месяцы Великой Отечественной войны погибло более 60% молодых бойцов Красной армии, которые «были рождены уже в безбожное время».

— Большинство из них не были крещёными, они были убиты. Это была жертва, которая была принесена за безбожие, — обратился к верующим предстоятель.

По убеждению митрополита Иоанна, «войну выиграли крещёные люди». Именно верующим христианам было суждено духовно победить «эту хорошо отлаженную фашистскую машину».

Minval.az