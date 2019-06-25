Парламентская ассамблея Совета Европы не должна принимать в делегацию РФ россиян, находящихся под санкциями Соединенных Штатов Америки или Европейского Союза.

Об этом заявил временный поверенный в делах Соединенных Штатов Америки в Украине посол Уильям Тейлор, передает корреспондент «Громадского».

Он также напомнил, что США выступали против возвращения россиян в зал ПАСЕ.

«Мы выступали против возвращения России в Совет Европы и мы свою позицию четко выражали. Нас впечатлили усилия украинской команды в ПАСЕ, которые они приложили, чтобы не дать России вернуться в эту организацию», — подчеркнул посол США.

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