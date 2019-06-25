Мэр Тбилиси Каха Каладзе гарантировал российским туристам безопасный отдых в Грузии.

«Безопасность туристов в нашей стране защищена, в том числе, российских туристов», — подчеркнул он, добавив, что «туристам не грозит в Грузии никакая опасность».

При этом градоначальник обратил внимание на то, что если количество туристов сократится, то это окажет влияние на грузинскую экономику и на прибыль.

«Мы также слышим, что возможно, могут приостановить вывоз грузинской продукции, это тоже очень плохо, однако мы все вместе, едиными силами, должны все урегулировать», — цитирует Каладзе РИА Новости.

Minval.az