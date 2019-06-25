Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разочарован решением ПАСЕ о возвращении российской делегации. Это заявление президент Украины распространил в «Фейсбуке».

По словам Зеленского, он лично обсудил данный вопрос с канцлером Германии и президентом Франции во время встречи и постарался заверить их, что возвращение российской делегации возможно только после того, как Россия выполнит принципиальные требования ассамблеи.

«Разочарован решением ПАСЕ утвердить без ограничений полномочия делегации Российской Федерации. На прошлой неделе я лично обсуждал этот вопрос с президентом Франции и с федеральным канцлером Германии. Пытался убедить господина Макрона и госпожу Меркель, что возвращение российской делегации в ПАСЕ возможно лишь после того, как Россия выполнит принципиальные требования ассамблеи. Жаль, что наши европейские партнеры нас не услышали и поступили иначе», — написал Зеленский.



Minval.az