Министр внутренних дел Георгий Гахария письменно обращается к парламенту и требует выступления на пленарном заседании в связи с событиями на проспекте Руставели в Тбилиси 20-21 июня.

Об этом сообщает МВД Грузии.

«На основании статьи 154 регламента парламента Грузии я обращаюсь к вам с просьбой, чтобы в рамках компетенции, я предстал на пленарном заседании парламента в связи с событиями на проспекте Руставели в Тбилиси 20-21 июня 2019 года. С уважением, Г.Гахария», — говорится в обращении к парламенту.

Minval.az