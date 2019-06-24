В Тбилиси участники акции проводят автомобильное шествие протеста к зданию МВД в Ортачала от площади Республики.

Как заявляют организаторы акции, их требование — отставка министра внутренних дел Георгия Гахария и освобождение задержанных на проспекте Руставели.

Как пояснил один из организаторов акции Серго Галстян, среди требований — уход тех судей, которые, по его словам, содействовали незаконному аресту участников акции.

«Все люди, арестованные во время акции, должны быть освобождены сегодня же. Они распространены в разных изоляторах страны. Мы собираемся здесь, чтобы с сигналами доехать до МВД.

В 19:00 вечера акция у парламента будет снова продолжаться в том же формате, с намного более интересными и неприятными сюрпризами», — сказал Галстян.

Minval.az