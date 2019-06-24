Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили призвал продолжить акции протеста в Тбилиси, несмотря на то, что власти пошли на уступки и решили провести парламентские выборы в 2020 году по пропорциональной системе с нулевым барьером.

«Речь идет о том, что сейчас (председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина) Иванишвили должен уволить (главу МВД — Георгию) Гахарию, освободить всех задержанных и незамедлительно назначить внеочередные пропорциональные выборы, а также уволить главу ЦИК Тамару Жвания», — заявил Саакашвили в видеообращении, опубликованном в Facebook.

Minval.az